Крашкова отложила операцию на черепе до окончания судебного процесса

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сама Крашкова.

"Это будет позже, поскольку ради справедливости, которая должна произойти, я жертвую своим здоровьем и не иду на лечение, не ложусь на операцию, чтоб дождаться окончания процесса. Все свои силы я отдаю тому, чтоб справедливость была установлена", - сказала Крашкова.

Также она пожаловалась на свое самочувствие.

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"Чувствую я себя плохо: постоянные головные боли, у меня с памятью проблемы, я могу одно и тоже спросить по пять раз. И еще после этого случая я боюсь мужчин, я боюсь ходить одна", - сказала женщина.

Как сообщал УНИАН, суд проводит заседания каждый день с 8 октября.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Ирину Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

9 сентября Апелляционный суд Николаевской области принял решение, что дело об изнасиловании и попытке убийства Крашковой будет рассматривать Первомайский районный суд Николаевской области.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.

Кроме того, Первомайский районный суд продлил срок содержания под стражей всех обвиняемых до 25 ноября.