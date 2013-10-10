Крашкова отложила операцию на черепе до окончания судебного процесса
Жертва "врадиевского изнасилования" Ирина Крашкова отложила операцию по установлению на черепе титановой пластины, чтоб присутствовать на всех заседаниях Первомайского суда по своему делу в Николаеве.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сама Крашкова.
"Это будет позже, поскольку ради справедливости, которая должна произойти, я жертвую своим здоровьем и не иду на лечение, не ложусь на операцию, чтоб дождаться окончания процесса. Все свои силы я отдаю тому, чтоб справедливость была установлена", - сказала Крашкова.
Также она пожаловалась на свое самочувствие.
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"Чувствую я себя плохо: постоянные головные боли, у меня с памятью проблемы, я могу одно и тоже спросить по пять раз. И еще после этого случая я боюсь мужчин, я боюсь ходить одна", - сказала женщина.
Как сообщал УНИАН, суд проводит заседания каждый день с 8 октября.
Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Ирину Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.
28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.
5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.
9 сентября Апелляционный суд Николаевской области принял решение, что дело об изнасиловании и попытке убийства Крашковой будет рассматривать Первомайский районный суд Николаевской области.
26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.
Кроме того, Первомайский районный суд продлил срок содержания под стражей всех обвиняемых до 25 ноября.