На Житомирщине бетонный столб упал на милиционера

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сегодня около 3.00 в Попельнянский райотдел милиции позвонила по телефону женщина и сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие на своем автомобиле.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. На месте правооохранители выяснили, что 32-летняя женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с бетонным столбом линии телефонной связи. В результате ДТП столб упал на капот ее автомобиля. Сама женщина не пострадала. Милиционеры самостоятельно взялись снимать бетонную опору с капота. Внезапно столб упал на 30-летнего лейтенанта милиции.

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С полученными тяжелыми телесными повреждениями он был госпитализирован в реанимацию, где утром скончался.