В Харькове сбивший 13-летнюю девочку водитель КамАЗа может сесть на 8 лет

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Максимальная санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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Водитель грузовика задержан, судом решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводит милиция. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 октября, на пересечении пр. Ильича и подъездной дороге к аэропорту Харькова автомобиль КамАЗ под управлением 47-летнего харьковчанина наехал на пешехода. В результате столкновения 13-летняя девочка погибла на месте.