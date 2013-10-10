На Волыни возле села упал самолет, есть жертвы
Сегодня около 5-и часов возле села Скулин Ковельского района Волынской области упал самолет. Погибли двое человек.
Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД Украины в Волынской области, сообщение о падении самолета поступило по телефону в дежурную часть Камень-Каширского РО УМВД Украины от 30-летнего жителя областного центра около 07.40.
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На место происшествия сразу выехали следственно-оперативные группы Камень-Каширского и Ковельского райотделов милиции, которые установили, что около 5-и часов на территорию недействующего гражданского аэродрома упал самолет. Вследствие авиакатастрофы двое человек погибли. Марка самолета, личности погибших и причины трагедии устанавливаются.
Данное происшествие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета.