На Волыни возле села упал самолет, есть жертвы

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД Украины в Волынской области, сообщение о падении самолета поступило по телефону в дежурную часть Камень-Каширского РО УМВД Украины от 30-летнего жителя областного центра около 07.40.

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На место происшествия сразу выехали следственно-оперативные группы Камень-Каширского и Ковельского райотделов милиции, которые установили, что около 5-и часов на территорию недействующего гражданского аэродрома упал самолет. Вследствие авиакатастрофы двое человек погибли. Марка самолета, личности погибших и причины трагедии устанавливаются.

Данное происшествие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета.