У пилота случился инсульт во время пассажирского рейса - BBC

В США самолет с 161 пассажиром на борту был вынужден зайти на экстренную посадку после того, как у пилота случился сердечный приступ, сообщает BBC Украина.

В четверг вечером рейс United Airlines, летевший из Хьюстона, Техас, в Сиэтл, Вашингтон, сел в столице Айдахо Бойсе.

Еще перед посадкой пассажиры на борту с медицинским образованием попытались оказать пострадавшему первую помощь. Однако 63-летний пилот Генри Скиллерн скончался в больнице.

Он работал на авиакомпанию 26 лет.

Старший помощник рейса связался по радио с диспетчерским центром в Бойсе в 19:55 по местному времени, чтобы сообщить о чрезвычайной ситуации.

По сообщениям СМИ, еще в воздухе помощь господину Скиллерну оказывали двое военных врачей, оказавшиеся среди пассажиров.

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В 20:10 самолет сел в аэропорту, где его встретили пожарные, которые отвезли господина Скиллерна в местную больницу. Однако пилот умер от инсульта.

По словам официального представителя аэропорта, все 161 пассажира, находившиеся на борту "Боинга -737", нормально перенесли инцидент, сообщает информагентство АР.

"Похоже, они поняли, что все, что можно было сделать, было сделано. Пассажиры переживали за него, но никто не терял спокойствия", - сказала пресс-секретарь аэропорта Бойсе Петти Миллер.

После экстренной посадки пилота заменили, и рейс отбыл в Сиэтл.