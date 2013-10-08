ВР приняла законопроект, дающий доступ к данным о предпринимателях из госреестров

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 337 из 392 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законопроект разработан Министерством доходов и сборов на выполнение пунктов 2 и 3 плана мер по повышению показателей Украины в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации „Ведение бизнеса”, одобренного на заседании Кабинета министров 30 января 2013 года (протокол № 8).

Законопроект направлен на упрощение процедур учреждения бизнеса и обеспечения свободного и бесплатного доступа к информации из государственных реестров, которые содержат сведения о субъектах хозяйствования, говорится в записке.

Законопроектом предусмотрено сокращение предельного срока информирования банками и другими финансовыми учреждениями органов Министерства доходов и сборов об открытии счетов налогоплательщиков, а также срока информирования органами Министерства доходов и сборов финансовых учреждений о взятии или отказе во взятии таких счетов на учет. Предельный срок сообщений на сегодняшний день составляет три рабочих дня в соответствии со статьей 69 Налогового кодекса.

С учетом положений статьи 253 Гражданского кодекса Украины законопроект предлагает обязать банки и другие финансовые учреждения посылать сообщение об открытии/закрытии счета налогоплательщика в орган Министерства доходов и сборов не позднее следующего рабочего дня с даты открытия/закрытия счета (включая день открытия/закрытия).

Соответственно, орган Министерства доходов и сборов не позднее следующего рабочего дня с даты получения сообщения от финансового учреждения об открытии счета будет обязан направить сообщение о взятии счета на учет или отказе во взятии органом Министерства доходов и сборов счета на учет с указанием оснований.

Законопроектом предлагается данные о взятии на учет в качестве налогоплательщиков юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц и самозанятых лиц не позднее следующего рабочего дня после взятия на учет в органах Министерства доходов и сборов обнародовать на едином веб-портале и/или официальном веб-сайте министерства.

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Также предлагается отменить свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость и единого налога, регистрацию плательщиком налога осуществлять исключительно путем внесения записей в соответствующие реестры Министерства доходов и сборов с возможностью получения выписок по желанию налогоплательщиков. При этом данные из реестров налогоплательщиков на добавленную стоимость и единого налога ежедневно обнародуются на едином веб-портале и/или официальном веб-сайте Министерства доходов и сборов.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в некоторые нормы Налогового кодекса относительно отдельных вопросов учета и регистрации налогоплательщиков, в частности, отменить необходимость представления плательщиком налогов сообщений об объектах налогообложения по местонахождению каждого из таких объектов, установив, что обо всех своих объектах налогоплательщик сообщает только по основному месту учета (изменения в статье 63 кодекса); освободить налогоплательщиков от обязанности информировать контролирующие органы об изменениях в своих данных, если такие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (изменения в статье 64 кодекса); устранить дублирование норм статьи 67 и статей 97 - 99 кодекса относительно порядка погашения денежных обязательств или налогового долга, а также списания безнадежного налогового долга в случае ликвидации или реорганизации налогоплательщика.

Также предусмотрено исключить из статьи 68 кодекса нормы относительно сроков предоставления информации от государственных регистраторов в органы Министерства доходов и сборов, поскольку они не согласуются со статьями 40 и 51 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», которыми руководствуются в своей деятельности государственные регистраторы.

Предусмотрено установить право органов Министерства доходов и сборов для проведения документальной внеплановой проверки в случае закрытия постоянного представительства нерезидента или другого обособленного подразделения юридического лица (изменения в статье 78 кодекса).

Кроме того, предлагается разграничить процедуры аннулирования свидетельства о регистрации сельскохозяйственного предприятия как субъекта специального режима налогообложения (что происходит путем исключения предприятия из реестра субъектов специального режима налогообложения, которое является составной частью реестра плательщиков налога на добавленную стоимость) и аннулирования регистрации плательщика налога вообще (что происходит путем исключения предприятия из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость вообще) (изменения в статье 209 кодекса).

Законопроектом предусмотрено предоставить возможность субъекту хозяйствования, который не зарегистрирован плательщиком налога на добавленную стоимость, выбирать ставку единого налога, который предусматривает уплату налога на добавленную стоимость, в случае изменения группы плательщиков единого налога путем регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с разделом V кодекса и представления заявления относительно изменения группы плательщиков единого налога (изменения в статье 293 кодекса); установить право быть зарегистрированными плательщиками единого налога со дня государственной регистрации только субъектам хозяйствования (новосозданным), которые выбрали ставку единого налога, не предусматривающую уплаты налога на добавленную стоимость, что в полной мере отвечает требованиям обязательной и добровольной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с разделом V кодекса (изменения в статье 298 кодекса).

Также предлагается уточнить особенности пребывания на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности, в частности, установить, что:

в случае нарушения условий пребывания в первой или второй группе плательщиков единого налога (предоставили услуги юридическим лицам, осуществили продажу не на рынках, осуществили оптовую продажу товаров и тому подобное), такие плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных кодексом (изменения в статье 298 кодекса);

аннулирование регистрации плательщика единого налога может происходить в случае наличия у лица налогового долга на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов, нарушения лицом условий пребывания в первой или второй группе плательщиков единого налога (изменения в статье 299 кодекса);

в случае аннулирования регистрации плательщика единого налога по решению органа Министерства доходов и сборов субъект хозяйствования имеет право выбрать или перейти на упрощенную систему налогообложения после окончания четырех последовательных кварталов (изменения в статье 299 кодекса).