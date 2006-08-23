Погода в Украине до конца недели

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях, а днем и в северных местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге до 20°, днем 22-27°, в западных и северных областях 18-23°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 12-17°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 25-26 августа - переменная облачность. Без осадков, только 26 августа в западных, северных, днем местами и в центральных областях кратковременные дожди, грозы, в западной части местами сильные дожди. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 12-17°.

27 августа местами в Украине, кроме юго-восточной части, 28 августа на Закарпатье, в Карпатах и прикарпатских областях кратковременные дожди, грозы, в остальное время преимущественно без осадков. Температура ночью 11-17°, на юге до 20°; днем 21-26°, в юго-восточной части 27-32°.

В Киеве и области 24 августа ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем около 20°; по области ночью 11-16°, днем 18-23°.

25-26 августа – переменная облачность. Без осадков, только 26 августа кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

27 августа местами кратковременный дождь, гроза, 28 августа преимущественно без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.