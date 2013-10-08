Сегодня можно будет наблюдать звездопад

Сегодня, 8 октября, можно будет увидеть первый осенний звездопад. Астрономы говорят, что феерию устроят звезды из созвездия Дракона, расположенного между Большой и Малой Медведицами.

"Максимальный поток при ясном небе можно будет увидеть после 22.00, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды" в Украине" лектор Днепропетровского планетария Анастасия Пономарчук. – Излучение будет находиться в "голове" Дракона – возле самой яркой его звезды Этамин, оранжевого гиганта, расположенного в 148 световых годах от Земли. Не беспокойтесь – до нашей планеты ничего не долетит".

По словам Пономарчук, сейчас наблюдается растущая молодая Луна, и есть все шансы рассмотреть звездопад.

"Что касается последнего звездопада, то он был в августе – тогда мы наблюдали Персеиды", - обьяснила Пономарчук.