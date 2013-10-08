Милицию уличили в многочисленных нарушениях прав несовершеннолетних

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, об этом проинформировал заместитель начальника Главного управления защиты прав и свобод детей Михаил Кунденко.

«С целью надлежащего исполнения взятых на себя Украиной международных обязательств в части обеспечения детям особой заботы и помощи со стороны государства в прошлом году в структуре Генеральной прокуратуры было создано управление защиты прав и свобод детей. Соответствующие подразделения созданы также в прокуратурах регионов», – напомнил прокурор.

По его словам, в течение текущего года в отношении несовершеннолетних органами внутренних дел составлено почти 20 тысяч протоколов о совершении административных правонарушений. Больше всего - в Донецкой, Одесской, Винницкой, Днепропетровской и Луганской областях. Более 10 тысяч детей доставлялись в органы внутренних дел. Больше чем две трети протоколов составлено за курение подростками табачных изделий в запрещенных местах - 48%, распитие спиртных напитков или появление в пьяном виде в общественных местах - 25%.

«Единственным органом уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, являются суды», - отметил Кунденко.

Прокурор подчеркнул, что правоохранительные органы должны строго соблюдать требования действующего законодательства при привлечении детей к административной ответственности.

«Проверками установлены многочисленные нарушения со стороны органов внутренних дел прав несовершеннолетних при привлечении к административной ответственности», - сообщил он.

По его словам, в каждом втором регионе работниками милиции допускаются нарушения прав детей при их доставке и административном задержании.

«Так, личный досмотр детей и их вещей проводится с участием только одного понятого, понятых разного пола или вообще без них. В отдельных случаях в качестве понятых привлекаются работники органов внутренних дел. Такие нарушения выявлены в Винницкой, Запорожской и Луганской областях», - отметил заместитель начальника Главного управления.

Также работниками органов внутренних дел проводится дактилоскопирование доставленных и задержанных в административном порядке несовершеннолетних при отсутствии для этого каких-либо правовых оснований.

«Кроме того, работниками милиции составляются протоколы в отношении подростков, которые на момент совершения правонарушения не достигли 16-летнего возраста, с которого наступает административная ответственность», - сообщил Кунденко и отметил, что такие нарушения законодательства установлены в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской и Львовской областях.

Почти в каждом регионе выявлено нарушение требований относительно рассмотрения дел об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, исключительно в судебном порядке. При вмешательстве прокуроров по этим основаниям в течение текущего года отменено 28 незаконных постановлений работников органов внутренних дел в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Днепропетровской, Луганской, Львовской, Тернопольской и Харьковской областях.

Распространены случаи нарушения прав детей в результате составления протоколов об административных правонарушениях при отсутствии события или состава правонарушения или по малозначимым фактам.

Прокуроры регионов реагировали на нарушения прав детей при привлечении их к административной ответственности, в том числе которые допускались во время судебного рассмотрения дел. По большей части такие нарушения связаны с применением судом административных взысканий и мер воздействия, не предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях. Больше всего таких нарушений выявлено в АР Крым, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

«По результатам проведенных проверок на устранение выявленных нарушений закона внесено 253 документа реагирования, по результатам рассмотрения которых 164 служебных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, обжаловано 63 судебных решения, отменено 21 незаконное постановление о привлечении несовершеннолетних к административной ответственности, восстановлены права 84 подростков. С целью устранения системных нарушений законодательства об административных правонарушениях в деятельности органов внутренних дел Генеральной прокуратурой Украины в Министерство внутренних дел Украины внесено представление», - сообщил Кунденко.