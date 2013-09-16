На Луганщине пьяный экс-милиционер жестоко избил таксистов

Водители службы такси "Комфорт" заявляют, что их сотрудников 15 сентября жестоко избили в поселке Станица-Луганская Луганской области, а одним из нападавших был действующий младший сержант патрульно-постовой службы. По словам водителей, оба нападавшие были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщает "Дорожный контроль Луганска", прибывший на место происшествия, сообщение о нападении было разослано по рации сети такси "Комфорт". На место стали съезжаться водители такси.

Как сообщает "ДКЛ", люди уставшие от милицейского "беспредела и покрывательства" были готовы на крайние меры. Только после вмешательства руководства МВД области, управления собственной безопасности, областной прокуратуры и СБУ - удалось избежать народного волнения.

Читайте также: СМИ: В Симферополе пьяный СБУшник прострелил глаз иностранцу

Как сообщили УНИАН сегодня в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области,

15 сентября в Станично-Луганском районе между водителями такси «Комфорт» и двумя местными жителями 1984 г.р. и 1986 г.р., находившимися в состоянии алкогольного опьянения, якобы работниками милиции, произошел конфликт, в ходе которого водителям такси был причинен ущерб и телесные повреждения. Местным жителям также были причинены телесные повреждения, с которыми они в настоящее время находятся в больнице.

ОСО сообщает также, что со слов водителей такси, о хулиганских действиях они сообщили в дежурную часть Станично-Луганского райотдела, но, не дождавшись приезда сотрудников милиции, на своих автомобилях привезли их в райотдел.

При выяснении личностей оказалось, что один гражданин 1984 г.р. никакого отношения к милиции не имеет. Второй гражданин, 1986 г.р. с 2012 года по 13 сентября 2013 года проходил службу в органах внутренних дел в должности инспектора патрульной службы, и был уволен за нарушение дисциплины, так как с 8 сентября 2013 года отказался выходить на службу по причине низкой заработной платы.

Данные граждане были опрошены и обязаны явкой к следователю. Факты хулиганских действий в отношении водителей такси занесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Факты причинения телесных повреждений местным жителям также зарегистрированы в Станично-Луганском РО, по которым в настоящее время проводится проверка.

Кроме этого, водители такси, возмущенные тем, что данных молодых людей не задержали, написали пять заявлений о бездействии сотрудников Станично-Луганского райотдела, которые также зарегистрированы и по которым в настоящее время проводятся проверки.

Материалы служебной проверки по всем пяти заявлениям будут направлены в прокуратуру для дачи юридической оценки действиям сотрудников дежурной части Станично-Луганского райотдела милиции.