Эпидемиологи прогнозируют новый вид гриппа в декабре

Грипп придет в Украину перед Новым годом, но прививаться эпидемиологи рекомендуют уже сейчас.

Об этом пишет газета “Сегодня”.

«Может быть (грипп придет в Украину) и позже. Французская, голландская и немецкая вакцины завезены в Украину и разрешены к применению», — сообщила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии инфекционных заболеваний им. Громашевского Алла Мироненко.

По ее словам, в этом эпидсезоне будут циркулировать сразу три штамма: уже знакомые всем A/California (H1N1), A/H3N2/Victoria, и новый — B/Massachusetts. Как отметила Мироненко, иммунная система украинцев с ним еще не сталкивалась, а по клиническим признакам протекания болезни отличить от других видов гриппа его крайне сложно.

«Независимо от типа гриппа, все симптомы одинаковы. Прививаться можно начинать уже на следующей неделе, а лучше — с начала ноября. Только не стоит этого делать, если заболели простудой. Лучше дождаться выздоровления. В противном случае вакцина только усугубит течение болезни и не сработает против гриппа. Если хотите вакцинироваться, идите к врачу на обследование. Только после этого можно прививаться», — сказал главный иммунолог Киева Олег Назар.

Также издание отмечает, что пандемии в Минздраве не прогнозируют. Но на случай эпидемии более 9 тысяч врачей готовы оказать медпомощь, в больницах подготовлено более 22 тысяч коек для пациентов, а на складах уже сейчас есть 6,5 млн упаковок лекарств от ОРВИ, и до конца года их количество увеличится еще на 20 млн.