В этом сезоне гриппом переболели 11% украинцев

В эпидемический сезон 2012-2013 года уже переболели гриппом 11% населения Украины (5,1 млн человек), из них - 42% составляют дети. Об этом сообщила заведующая Центром гриппа и ОРВИ госучреждения «Центр контроля и мониторинга заболеваний» Министерства здравоохранения Украины Татьяна Дыхановская во время Межгосударственной российско-украинской научно-практической конференции «Профилактика гриппа, ОРВИ и заболеваний дыхательных путей: комплекс эффективных мер», которая проходила в Киеве.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, она сказала, что при этом из госпитализированных с диагнозом «грипп» - 76% составляют дети до 17 лет. «Уровень вакцинации населения в настоящий эпидемический период оценивается всего в 0,73%. Иммунизация населения Украины от гриппа проводилась преимущественно за счет предприятий - (40% в общем объеме), и местных бюджетов (37%). Доля населения, вакцинированных за свой счет, составила всего 16% », - сообщила Т.Дыхановская.

Заведующая отделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского АМН Украины Алла Мироненко отметила: «К сожалению, в Украине нет собственной вакцины для иммунизации». По ее словам, в Украине используются зарубежные вакцины российского и западного производства. «В настоящее время Украина занимает 51 место из 71 страны по уровню вакцинации, которая оценивается в 0,5-3% в год», - уточнила она.