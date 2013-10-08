В Тернопольской области 23-летний парень сгорел в автомобиле

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Территориального управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла ночью 7 октября в селе Онишковцы Шумского района. Спасатели, прибывшие на место вызова, увидели горящий автомобиль «Москвич 412» и пылающие копны соломы вокруг.

В результате пожара огнем уничтожен легковой автомобиль и около 2 тонн соломы.

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Во время тушения огня в автомобиле обнаружен обгоревший труп 23-летнего парня.

Причина возникновения пожара и материальные убытки устанавливаются.