В Тернопольской области 23-летний парень сгорел в автомобиле
10:16, 08 октября 2013Общество
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В селе Онишковцы Шумского района Тернопольской области в автомобиле сгорел 23-летний мужчина.
Причины трагедии устанавливаются
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Территориального управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла ночью 7 октября в селе Онишковцы Шумского района. Спасатели, прибывшие на место вызова, увидели горящий автомобиль «Москвич 412» и пылающие копны соломы вокруг.
В результате пожара огнем уничтожен легковой автомобиль и около 2 тонн соломы.
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Во время тушения огня в автомобиле обнаружен обгоревший труп 23-летнего парня.
Причина возникновения пожара и материальные убытки устанавливаются.
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