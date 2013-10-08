Ночью в Луганской области легковушка въехала в дом: три человека погибли
08:58, 08 октября 2013Общество
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В г. Краснодон Луганской области легковой автомобиль въехал в дом: три человека погибли, один пострадал.
Автомобиль врезался в стену дома / Фото: vpoltave.info
В г. Краснодон Луганской области водитель легкового автомобиля Opel Vectra не справился с управлением и въехал в стену дома, вследствие чего три человека погибли и один пострадал, которого в тяжелом состоянии госпитализировано.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло сегодня ночью.
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По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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