Ночью в Луганской области легковушка въехала в дом: три человека погибли

В г. Краснодон Луганской области водитель легкового автомобиля Opel Vectra не справился с управлением и въехал в стену дома, вследствие чего три человека погибли и один пострадал, которого в тяжелом состоянии госпитализировано.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло сегодня ночью.

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По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.