Эксперт раскритиковал прогноз Мирового банка по уровню ВВП Украины

Об этом заявил директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Мировой банк, похоже, базирует свой прогноз на общем сценарии развития мировой экономики. Принимается в расчет то, что она не получит ощутимого роста в III-IV квартале текущего года. Базируясь на этом, они считают, что если наша экономика экспортнозависимая, то возможен серьезный удар. Поэтому они снизили прогноз до 0%», - считает он.

В то же время, по словам эксперта, украинская экономика имеет шансы показать более значительный рост, нежели предполагается.

«Я считаю, что они занимают относительно консервативную позицию, потому, что даже нулевой рост по итогам года означает компенсацию падения в первых двух кварталах нулевым ростом в третьем, и небольшим приростом - в четвертом. Этот сценарий допустим, однако Украина имеет достаточно шансов показать более значительный рост в IV квартале. Также есть ожидания, что статистика по реальному сектору в III квартале, будет более оптимистичной», - добавил Олег Устенко.

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По мнению финансиста, в прогноз Мирового банка был заложен фактор неопределенности, что будет происходить на мировых товарных рынках.

«Достаточно аргументов для возрождения металлургии, которое уже сейчас наблюдается. Статистика в этом секторе может быть лучше, чем ожидается. У меня есть ожидания, что в IV квартале будет возрождение химической промышленности. Я понимаю, что существуют определенные риски в блокировке со стороны российского направления. Тем более не стоит забывать о нашем сельском хозяйстве, которое за 8 месяцев показало прирост на 13%», - добавил он.

По словам Устенко, в I-II кварталах, когда началось падение реального сектора, экономика находилась под влиянием статистической базы ЕВРО-2012. Но то же время, последние два квартала прошлого года были гораздо хуже первых двух. Поэтому влияние статистической базы на рост ВВП в III-IV кварталах также будут иметь место.