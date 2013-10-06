В Украине нет гарантий защиты персональных данных - правозащитник

Об этом в комментарии Тиждень.ua заявил программный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Щербатюк.

«Частые случаи с посягательством на персональные данные украинцев еще раз нарушают проблему отсутствия адекватных гарантий защиты персональных данных. В сущности, в Украине персональные данные лиц очень легко достать и использовать – и соответственно это может нанести вред каждому человеку», – заявил Щербатюк.

По его словам, защищенность персональных данных в стране очень низкая.

«Хотя в Украине действует закон о защите персональных данных, но в государственных органах на него очень мало обращают внимания. Например, данные из госреестров Минюста содержат очень много информации о людях, особенно относительно их имущественных прав. Это очень ценная информация для заинтересованных лиц. А персональные данные пассажиров «Укрзализниця» – это возможность контролировать активистов, журналистов, оппозиционеров, ведь их можно не допустить на поезд, вычислить, с кем они контактировали во время поездки», – убеждает Щербатюк.

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С другой стороны, эксперт не считает такие случаи плановой политикой власти.

«Это свидетельствует о системных проблемах с защитой персональных данных украинцев. Между тем, во многих странах Европы вопросы длительное время поднимаются на законодательном уровне. В Великобритании это произошло после громких скандалов с потерей флешек с персональной информацией, с данными о налогах. После таких случаев были соответствующие изменения и к законам, которые предусматривали более жесткие гарантии защиты. Соответственно – большее внимание к этим проблемам и более ответственное отношение органов государства к их решению», – отметил Щербатюк.

Издание отмечает, что лишь за последний месяц в Украине в нарушениях относительно защиты персональных данных обвинили Министерство образования и науки, Государственную администрация железнодорожного транспорта и Министерство юстиции.

Как сообщал УНИАН, 3 октября заместитель генерального директора ГП «Информационный центр» Вадим Хоруженко заявил о рейдерском захвате государственных реестров.

По словам Хоруженко, речь идет о 18 потерянных госреестрах, среди которых одним из основных есть реестр прав собственности на недвижимость, кроме того, данные о браках, рождениях, смертях. Как подчеркивает Хоруженко, имея такие данные, «нечистые на руку люди» могут их легко использовать в своих целях, поскольку проверить подлинность документов через потерянный реестр фактически невозможно.

Вместе с тем, 3 октября на брифинге министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что государственные реестры «не пострадали и являются невредимыми», поскольку никакие посторонние лица не имели к ним доступа. Она отметила, что в результате несанкционированного вмешательства в сеть реестров была остановлена маршрутизация этих реестров.

4 октября и.о. генерального директора ГП «Информационный центр» Министерства юстиции Леонид Богданов заявил, что проблемы с доступом к государственным реестрам связаны с сознательно заложенными в программу недоработками. На вопрос, почему перестали работать реестры, он ответил: «На наш взгляд, это сознательно заложенные в программу недоработки - это мое мнение и мнение моих программистов».

Комментируя обнародованное коллективное письмо сотрудников ГП, которые обвинили его в блокировке работы центра, Богданов сказал, что «конфликта с коллективом нет», но «есть ряд людей, которым по какой-то причине дискомфортно». Он удивлен письмом. По словам Богданова, «один из его главных авторов - Вадим Хоруженко, который давал интервью, на этой неделе находится в отпуске». Богданов также заявил, что некоторые сотрудники центра говорят, что подписывали не заявление, а «чистый лист».