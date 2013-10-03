Минюст сообщает о возобновлении работы заблокированных реестров

С 3 октября постепенно восстанавливается полноценное функционирование Единых и Государственных реестров Министерства юстиции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, «с целью исправления ошибок в работе программного обеспечения доступа к Государственным реестрам Государственное предприятие «Информационный центр» Министерства юстиции Украины разработало восстановление клиентского программного обеспечения, устраняющее существующие проблемы. Для возобновления работы с реестрами пользователям необходимо обратиться в филиалы Государственного предприятия «Информационный центр» Министерства юстиции и бесплатно получить необходимый файл».

«Консультации по установке восстановления осуществляются службой поддержки Государственного предприятия», - отмечается в сообщении министерства.

Как сообщал УНИАН, 2 октября ГПУ сообщила, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей Министерства юстиции, которое привело к прекращению функционирования 12 Государственных и Единых реестров информационной сети.

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По данным ГПУ, установлено, что в результате остановки функционирования Государственных реестров была нарушена работа государственных органов, причинен значительный имущественный вред, как государственному бюджету, так и гражданам Украины, которые не смогли заключить договоры купли-продажи, получить доверенности, зарегистрировать свои вещевые права и др.

Министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что 3 октября Единые и Государственные реестры начнут работать в обычном режиме, а лица, которые вмешались в работу компьютерной сети министерства, вскоре предстанут перед судом.

По словам Лукаш, 1 октября в связи с техническими проблемами, возникшими при ведении реестров информационной сети Минюста, которое осуществляет государственное предприятие «Информационный центр» Минюста, стал невозможным доступ к реестрам, которые обеспечивают деятельность Государственной регистрационной службы Украины, Государственной исполнительной службы Украины, органов юстиции и нотариусов.

По предварительной информации, предоставленной государственным предприятием «Информационный центр» Минюста, произошел сбой программного обеспечения, разработанного ООО «Арт-Мастер» и ООО «3-Т», в результате чего была заблокирована деятельность всех пользователей, которые используют указанные реестры. Физические и юридические лица были лишены возможности реализовать свои конституционные права и свободы, отметила Лукаш.

«Подробный осмотр программного обеспечения и анализ ситуации засвидетельствовал, что произошло несанкционированное вмешательство в работу компьютерного оборудования, автоматизированных систем и компьютерных сетей Министерства юстиции, что привело к блокированию информации и нарушению установленного порядка ее маршрутизации», - отметила министр.

Об указанном преступлении были безотлагательно поставлены в известность правоохранительным органам. «Благодаря согласованной работе правоохранительных органов уже сейчас можно констатировать, что виновные лица вскоре предстанут перед судом», - убеждена Лукаш.

На данный момент специалистами государственного предприятия «Информационный центр» Минюста принимаются круглосуточные меры по безотлагательному возобновлению работы реестров. Качество и полнота реестров не пострадали, и, по оценкам экспертов, уже 3 октября реестры должны заработать в обычном режиме, отметили в министерстве.