Бюджетный кризис в США обвалил мировые цены на нефть

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снизилась на 0,19 доллара — до 109,00 долларов за баррель, пишет РИА Новости.

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Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,79 доллара — до 103,31 доллара за баррель.

Кроме того, инвесторов беспокоят сообщения о тропическом шторме "Карен", который сформировался в Мексиканском заливе и может нанести серьезный ущерб региональной нефтедобыче.

Напомним, с 1 октября многие госслужбы США временно остановили свою деятельность из-за того, что конгресс не смог принять бюджет на 2014 финансовый год.