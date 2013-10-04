Бюджетный кризис в США обвалил мировые цены на нефть
00:11, 04 октября 2013Общество
1992 0
Мировые цены на нефть в четверг понизились на фоне продолжающегося бюджетного кризиса в США, который привел к остановке работы ряда правительственных учреждений, свидетельствуют данные торгов.
Бюджетный кризис в США обвалил мировые цены на нефть / Calgary Herald
Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снизилась на 0,19 доллара — до 109,00 долларов за баррель, пишет РИА Новости.
По теме: Дефолт США может привести к экономической катастрофе - Минфин
Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,79 доллара — до 103,31 доллара за баррель.
Кроме того, инвесторов беспокоят сообщения о тропическом шторме "Карен", который сформировался в Мексиканском заливе и может нанести серьезный ущерб региональной нефтедобыче.
Напомним, с 1 октября многие госслужбы США временно остановили свою деятельность из-за того, что конгресс не смог принять бюджет на 2014 финансовый год.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter