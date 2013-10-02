Треть украинцев давала взятки за услуги ГАИ - опрос

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН эксперт Харьковского института социальных исследований Мария Колоколова, ссылаясь на результаты проведенного опроса.

Она представила сборник «Административные услуги ГМС и МВД: анализ правовых принципов предоставления и результаты социологического исследования». Издание подготовлено экспертами Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов и Харьковского института социальных исследований.

Колоколова отметила, что 12% опрошенных считают, что существует коррупция при получении административных услуг в Министерстве внутренних дел Украины и Государственной миграционной службе, то есть именно столько опрошенных считают взятку наиболее распространенным и наиболее эффективных способом оформления документов.

По ее словам, среди наиболее коррумпированных услуг в милиции являются услуги ГАИ по регистрации и перерегистрации транспортных средств - 28,8%. Такое количество опрошенных сообщили, что давали взятки за эти услуги.

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Колоколова сообщила, что каждый пятый респондент (17%) сообщил, что давал взятку за оформление и выдачу загранпаспорта.

По ее словам, есть существенные региональные отличия в отношении к взяткам как к эффективному пути получения административных услуг. Она отметила, что «больше всего респондентов, идущих таким путем, выявлено во Львове - каждый пятый - 20,7%, в Николаеве - 17,8% и в Харькове - 17%. Меньше других регионов этот путь выбирают, как эффективный, жители Луганска - 3%.

Колоколова сообщила, что опрос проходил в июле-августе 2013 года. Было опрошено 3000 респондентов-потребителей услуг в 10 областных центрах Украины: Симферополе, Днепропетровске, Запорожье, Киеве, Луганске, Луцке, Львове, Николаеве, Харькове, Чернигове. Погрешность опроса в рамках 3%.