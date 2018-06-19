Более половины опрошенных на сайте УНИАН находят общий язык с Госавтоинспекцией с помощью взяток. Причем треть посетителей, принявших участие в опросе, платят гаишникам часто, четвертая часть – иногда. Не дают деньги менее 18 процентов. Тех же, кто предлагает взятку милиции, но она отказываются брать, – оказалось менее 2 процентов. Всего по состоянию на 24 ноября (19.45) проголосовало 2910 пользователей Интернета.

Вопрос на сайте сформулирован следующим образом: “Даете ли взятки ГАИ, когда Вас останавливают за нарушение Правил дорожного движения?” Ответы распределились так:

Да, часто – 31,7%

Иногда – 24,7%

Нет – 17,3%

Меня не останавливают (не нарушаю правил) – 10,1%

Не езжу за рулем – 13,2%

Даю, но не берут – 1,9%

Свой вариант – 1%.

Среди “своих вариантов”, посланных в УНИАН, интересны следующие:

“А разве можно иначе?”; “Просят очень жалостливо”; “Всегда”; “Вынудят дать все равно”; “С удовольствием – дешевле и проще”; “Даю всегда, берут всегда”; “Даю 900 – 1000 рублей” (ответ из России); “Еще ни разу не отказались от взятки, ориентировочно – половина официального штрафа”; “Требуют”; “Всегда просят – даю”; “Приходится давать, а то сами чуть в карман не лезут”; “Иначе дальше не поедешь”; “Когда нарушаю – требуют и берут”; “Безосновательно останавливают и угрожают”.

“Никогда”; “Сами требуют, но не даю принципиально”; “Пытаются вынудить к даче взятки за фиктивные нарушения – посылаю на...”; “Если пытаются развести на деньги, сам на них наезжаю”; “Как правило, занимаются вымогательством, выдумывая несуществующие нарушения. Требую номер жетона и звоню по телефону на горячую линию ГАИ. В 95% отдают документы”; “Хотят взятки, но не даю”.

“Меня отпускают и так”; “Обращаюсь в суд”; “Хотел бы дать, да не умею”; “Умею и без денег отмазаться”; “Они мне доплачивают, чтобы только оставил в покое”; “Не даю, потому что у самого есть ксива”; “Нет, показываю удостоверение”; “Не останавливаюсь”.