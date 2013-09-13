Министр обороны признает, что проблема коррупции в ВСУ существует

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны, об этом он сказал сегодня во время заседания Совместного координационного комитета относительно деятельности иностранных советников при Министерстве обороны и Генеральном штабе ВС Украины.

«За период своей деятельности в должности министра обороны я проанализировал ситуацию в подчиненном ведомстве и сделал вывод, что, к сожалению, проблема коррупции в Вооруженных силах существует», - заявил Лебедев, подчеркнув, что с ней необходимо бороться, используя, помимо прочего, и мировой и европейский опыт, в том числе опыт стран НАТО.

«Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству иностранных советников при Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Украины», – сказал он.

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По словам министра обороны, «для нас важен иностранный опыт, во-первых, по вопросам закупок имущества. То есть, по вопросам прозрачности проведения закупок на нужды Минобороны, низкой цены, хорошего качества. Введение электронной системы закупок с целью исключения влияния человеческого фактора. Во-вторых, это контроль за имуществом и боеприпасами, горюче-смазочными материалами в период реформирования. В-третьих, что касается вопросов избыточного военного имущества, военных городков, зданий, военного имущества и техники, которые высвобождаются в результате реформирования. Четвертое - это проведение профилактических мероприятий для предупреждения фактов воровства, хищения и коррупции среди личного состава».

Также он подчеркнул, что Минобороны Украины заинтересовано в поддержке посещения украинскими специалистами других странах для изучения на местах опыта антикоррупционных мер.