Телевидение Китая рассказало о совместных проектах с Украиной

Стремительный рост товарооборота между Украиной и Китаем, а также успешное сотрудничество в финансовой и энергетической сферах являются примером того, что украинские власти могут эффективно достигать поставленных целей. Об этом, подводя предварительные итоги заседания Межправительственного совета по сотрудничеству между двумя странами, заявил в комментарии китайскому телеканалу CCTV Сергей Арбузов, первый вице премьер-министр Украины, сообщает РБК-Украина.

«Примером того, что мы можем ставить цели и их достигать является рост товарооборота c $1,5 млрд. За последние полгода мы вышли на объем товарооборота $5,4 млрд, что дает нам основания предполагать, что товарооборот будет расти и эта задача выполняется», — заявил Арбузов.

Наиболее успешным в нынешнее время украинский вице-премьер назвал взаимодействие в банковской отрасли. «Мы подписали соглашение на уровне центробанков по сделке своп. После вступления данного контракта в действие наши контрагенты — китайские и украинские — смогут рассчитываться по контрактам в национальных валютах», — рассказал Арбузов.

В то же время Китай стремится расширить и инвестиционное сотрудничество. Как рассказал Сергей Арбузов на встрече с представителями деловых кругов КНР, сейчас Украина вносит поправки в законодательство, чтобы улучшить инвестиционный климат в стране.

Телеканал ССТV сообщает, что в ходе визита в Китай Сергей Арбузов также присутствовал на подписании контракта между компаниями, занимающимися проектами в сфере альтернативной энергетики. Это украинская «Green Tech Energy» и китайская «China National Building Materials». На церемонии украинский вице-премьер отметил, что государство должно поощрять сотрудничество между коммерческими структурами.

Напомним, 23-27 сентября текущего года в Китае пребывает правительственная делегация Украины, которую возглавляет первый вице премьер-министр Сергей Арбузов. Подводя предварительные итоги своего визита, Арбузов назвал среди стратегических направлений будущего сотрудничества сельское хозяйство, развитие транспортной и портовой инфраструктуры для наращивания украинского экспорта и улучшения транзитных возможностей страны, а также самолетостроение, космическую отрасль, науку, культуру, медицину.