В Украине сохраняется гендерное неравенство в оплате труда - Минсоцполитики

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

«Программа направлена на преодоление гендерного неравенства в Украине. К сожалению, на сегодняшний день в Украине в большинстве сфер женщины находятся в худших условиях, чем мужчины. Такая ситуация недопустима и ее нужно исправлять», - отметила министр соцполитики Наталия Королевская.

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Она напомнила, что на сегодняшний день в Украине крайне низким является представительство женщин во власти – как исполнительной, так и законодательной. Кроме того, существует разрыв в оплате труда украинских женщин и мужчин.

«В первом полугодии этого года размер среднемесячной заработной платы женщин составлял 2 тыс. 792 грн, а мужчин – 3 тыс. 614 грн. Фактический разрыв в оплате труда за этот период составил 22,7%. Кроме того, 55% безработных – это именно женщины», – сказала министр.

Королевськая отметила, что реализация Программы позволит внедрить стандарты равенства женщин и мужчин с учетом лучшего европейского опыта, в том числе и в сфере социально-трудовых отношений.

„В частности, в рамках программы будут приняты меры по сокращению гендерного разрыва в уровне заработной платы. Кроме того, внимание будет уделено вопросам равного разделения семейных обязанностей и ответственности в воспитании ребенка между женщинами и мужчинами”, - сказала она.