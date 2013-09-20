Главное за день: обзор топ-новостей

Правительство разрабатывает разные тарифы на газ для бедных и богатых

Правительство Украины разрабатывает программу введения в течение 3-5 лет дифференцированных тарифов на газ для населения, сообщил вице-премьер-министр Юрий Бойко.

Кучма: надежда на снижение Россией цены на газ - это иллюзия

Экс-президент Украины Леонид Кучма резко раскритиковал правительство Николая Азарова за попытки добиться от России снижения цены на газ, которые делались на протяжении последних двух лет, назвав это абсолютной иллюзией.

По словам Кучмы, Россия в последние годы ведет агрессивную и прагматичную политику в отношении Украины.

Также он заявил, что правительство Украины должно диверсифицировать поставки ядерного топлива из-за вероятности ценовых скачков на него.

У Азарова заявили о принятии всех законов, необходимых для пути в ЕС

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко заявляет, что на уровне государства приняты все решения, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. По его мнению, Украина уладила все законодательные моменты.

«Правительством, Президентом, фактически всеми политическими силами в Украине приняты необходимые законодательные решения, которые дают основания рассчитывать на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе», - сказал вице-премьер-министр.

Уверенность в подписании Соглашения выразил и Президент Украины Виктор Янукович.

В то же время, экс-президент Польши Александр Квасневский заявил, что дело приговоренной к семи годам тюрьмы за заключение газового контракта с Россией экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко остается самым большим препятствием для подписания Соглашения.

УЕФА утвердил Киев и Донецк кандидатами на прием матчей Евро-2020

Сегодня, 20 сентября, Исполком УЕФА утвердил список национальных ассоциаций, выразивших заинтересованность в проведении матчей Чемпионата Европы-2020, который будет проходить в 13 городах континента.

Госдума подозревает ЕС в попытке подчинения экономики Украины

В Государственной думе России заявляют, что Евросоюз через соглашение об ассоциации хочет подчинить себе экономику Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за соответствующее заявление «В связи с принятием Европейским парламентом резолюции, содержащий безосновательные обвинения в адрес РФ» проголосовали 445 российских парламентариев.

В Правительстве говорят, что Россия прекратила дополнительные проверки на таможне

Федеральная таможенная служба России пропускает украинские товары в обычном режиме, без дополнительных проверок.

В Украине третий год подряд переносят перепись населения

Кабинет министров Украины перенес проведение переписи населения Украины с 2013 на 2016 год .

Как сообщал УНИАН, правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена на декабрь 2012 года , а затем - на 2013 год.

Возвращение продукции Roshen на российский рынок приостановилось

Россия пока не получила всей необходимой документации от украинской кондитерской компании Roshen, работа по возвращению ее продукции на российский рынок пока не движется.

"Пока эта работа не движется. Пока мы только читаем заявления производителей, очень пафосные, о победе над Россией" , - сказал глава Роспотребнадзора Онищенко.

Облсовет Ивано-Франковская согласовал новое соглашение о добыче газа с Chevron

Ивано-Франковский областной совет на внеочередной сессии согласовал новую редакцию проекта Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка "Олеский" , между государством Украина, компанией "Шеврон Юкрейн Б.В." и обществом с ограниченной ответственностью "Надра Олеська" .

Российские депутаты призывают ввести инспекцию мигрантов из Украины

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предлагает обратить внимание Федеральной миграционной службы России на иммигрантов из Украины.

По его мнению, имеет смысл обратиться в ФМС и к главному санитарному врачу, чтобы проинспектировали иммигрантов из Украины, которые нелегально находятся в России, и импортированные из Украины продукты питания.

Украину могут лишить очков в турнирной таблице отбора на ЧМ по футболу

Сборную Украины по футболу могут лишить трех очков в турнирной таблице отборочного турнира Чемпионата мира по футболу-2014 из-за нацистской символики среди болельщиков во время проведения игры Украина - Сан-Марино 6 сентября во Львове.