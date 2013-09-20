Госдума подозревает ЕС в попытке подчинения экономики Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за соответствующие заявление «В связи с принятием Европейским парламентом резолюции, содержащей безосновательные обвинения в адрес РФ» проголосовало 445 российских парламентариев.

«В последнее время все более очевидно, что именно европейские политики посредством прямого политического нажима и откровенного выкручивания рук, в том числе при решении вопросов внутренней политики Украины, принуждают официальный Киев поступиться частью суверенитета Украины и фактически перевести свои торгово-экономические связи под контроль Брюсселя», - говорится в документе.

Отмечается, что проект соглашения с Европейским Союзом об ассоциации предусматривает кардинальное изменение всей системы торгово-экономического регулирования Украины, передачу суверенных полномочий в области таможенной и торговой политики, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля, технического регулирования. При этом Украина «будет вынуждена менять законодательство по лекалам Европейского Союза без права влиять на процесс принятия решений в жизненно важных для собственной экономики областях», - считают российские депутаты.

При этом отмечается, что Россия уважает любой выбор, который сделают страны-соседи, и готова и впредь развивать отношения с ними.

Вместе с тем депутаты Государственной думы выражают тревогу из-за тех возможных потерь для отношений с этими государствами, которые несет в себе курс на ассоциацию с Европейским Союзом, а точнее, «на фактическое подчинение их экономической политики».

«В случае такой «ассоциации» Украина и другие государства, входящие в программу Европейского Союза «Восточное партнерство», неизбежно утратят часть своей самостоятельности. Им будет намного сложнее выстраивать плодотворное экономическое партнерство с Россией и другими государствами - членами Таможенного союза, а также участвовать в дальнейшем евразийском интеграционном процессе», - говорится в документе. В этих условиях усилия российских властей, ученых, предпринимателей, общественных деятелей, направленные на то, чтобы донести эти озабоченности до своих партнеров в Украине и в других государствах постсоветского пространства, предвзято трактуются членами Европейского парламента, которые уже рассматривают эти государства как будущую сферу влияния Европейского Союза, отмечается в заявлении.

«За резолюцией Европейского парламента угадывается стремление подорвать отношения народов, проживающих в России и на Украине, а также в других государствах постсоветского пространства, и включить эти государства в исключительную зону интересов Европейского Союза. С таким подходом, отдающим неоимперскими амбициями, категорически нельзя согласиться», - подчеркивается в документе.

В документе также отмечается, что резолюции Европейского парламента не могут иметь для России ни юридической, ни политической силы, поскольку ни Россия, ни Украина, ни другие государства постсоветского пространства не входят в сферу его юрисдикции.

«Государственная дума не дает рекомендаций коллегам из Брюсселя, как им выстраивать отношения внутри Европейского Союза и с его потенциальными партнерами. В силу этого Государственная дума исходит из того, что Российская Федерация самостоятельно определяет, каким образом выстраивать отношения с ближайшими соседями, братскими для нас народами, объединенными общим стремлением к сближению и свободному развитию без давления извне, на основе уважения суверенитета и национальных интересов друг друга», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.

12 сентября Европейский парламент назвал неприемлемыми действия России в отношении стран “Восточного партнерства” и призвал Европейскую Комиссию к конкретным действиям в поддержку этих стран.

Напомним, в ноябре 2013 года в Вильнюсе состоится саммит руководства Евросоюза и лидеров стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство», в ходе которого ожидается парафирование с Молдовой и Грузией, а с Украиной - подписание, соглашений об ассоциации и о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Инициатива «Восточное партнерство» была выдвинута Польшей и Швецией и утверждена на саммите ЕС в Брюсселе в 2008 году, официально учреждена в мае 2009 года в Праге.

Цель программы - сближение ЕС с Украиной, Арменией, Молдовой, Грузией, Азербайджаном и Беларусью без их принятия в состав ЕС.

Программа предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС, увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи и усиление энергетической безопасности.