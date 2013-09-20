Кучма: Украина должна диверсифицировать поставки ядерного топлива

Об этом экс-президент Украины Кучма заявил, выступая на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» (YES), открывшейся 20 сентября в Ялте.

“Замкнутый ядерный цикл. Мы тоже много лет говорим. Мы тоже сегодня сидим на одном источнике поставки ядерного топлива (с Россией - УНИАН). И в любой момент кто-то там проснулся или встал не на ту ногу, сказал: “Ну чего, надо украинцам в два раза поставить цену на ядерное топливо, пускай они выкручиваются. Уже ведь предупредили, что уголек с серой не той, что должна быть, и завтра прекратим покупать”. Нас всегда будет колошматить, у нас уверенности никакой не будет в завтрашнем дне, не только в верхних эшелонах, но и у людей”, - сказал Кучма.

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При этом экс-президент добавил, что проблема возникла не внезапно, она накапливалась с момента объявления независимости, и для ее решения потребуются годы.

Как сообщал УНИАН, основная доля поставок ядерного топлива в Украину приходится на российскую компанию ТВЭЛ. Вместе с тем, Южно-Украинская АЭС в течение длительного времени ведет на экспериментальной основе пробы использования ядерного топлива производства американской компании Westinghouse.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания ТВЭЛ зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании ТВЭЛ. Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Проектная документация СП «Завод по производству ядерного топлива» должна быть утверждена в октябре-ноябре текущего года.