У Азарова заявили о принятии всех законов, необходимых для пути в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер заявил во время рабочей поездки в пятницу в Полтаве на расширенном заседании областного Комитета по экономическим реформам.

Грищенко считает, что Украина уладила все законодательные моменты для подписания в ноябре Соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе.

«Правительством, Президентом, фактически всеми политическими силами в Украине приняты необходимые законодательные решения, которые позволяют рассчитывать на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе»,- сказал вице-премьер министр.

Он подчеркнул, что это ставит сложные задачи, как перед высшей властью, так и перед регионами.

«Это предусматривает реформирование всех сфер нашей жизни, направленное на достижение высоких стандартов. За основу, конечно, берем европейские нормы», - отметил Грищенко.

По его словам, это, прежде всего, стандарты качества выхода на внешние рынки, государственное и частное партнерство.

Как сообщал УНИАН, сегодня, выступая на 10-й Ялтинской ежегодной встрече, Президент Украины Виктор Янукович выразил уверенность, что Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС.