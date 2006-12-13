Шуфрич уже создал ”чрезвычайную” ситуацию

Министерство по чрезвычайным ситуациям намерено активизировать работу по утилизации боеприпасов в Новобогдановке и решить вопрос строительства объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по вопросам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ сегодня на брифинге.

По его словам, на сегодня в Украине работают около 10 предприятий, которые несут потенциальную угрозу в создании чрезвычайной ситуации.

При этом Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что если на работу таких предприятий министерство может влиять, то от «настроений природы можно ожидать непредсказуемых угроз». В связи с этим министерство должно всегда быть готовым защищать население от последствий как техногенных катастроф, так и разного рода природных катаклизмов, подчеркнул министр.

Н.ШУФРИЧ также сообщил, что в планах министерства - активизировать работу по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

«Я думаю, что в этом году удастся, в конце концов, завершить переговорный процесс и тендерные мероприятия для ускорения процесса строительства объекта «Укрытие» на ЧАЭС», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Вместе с тем , Шуфрич не смог ответить на вопрос журналистов, какой сейчас в Киеве радиационный фон. Об этом конфузе написала Украинская правда. "Вы меня поймали. Справка по этой информации лежит у меня на столе (в зале заседаний правительства)", - сказал Шуфрич, который проводил брифинг в пресс-центре Кабмина, расположенном в соседней комнате.

Пытаясь ответить на этот вопрос, он старался назвать цифру в миллирентгенах, после чего журналисты сказали, что фон в Киеве определяется в микрорентгенах. А показатель радиационного фона в миллирентгенах является ядерной катастрофой.

Как сообщает корреспондент УНИАН, министр отметил, что на сегодняшний день для Украины острой остается проблема хранения и утилизации боеприпасов, «и в первую очередь это касается Новобогдановки».

По словам Н.ШУФРИЧА, он уже провел беседу с представителями МЧС по данному вопросу, и сегодня после обеда должно состояться заседание, на котором планируется согласовать конкретный график мероприятий по утилизации боеприпасов в Новобогдановке. Также Н.ШУФРИЧ отметил, что программа утилизации боеприпасов в Новобогдановке, которая была запланирована с 2005 года, «практически не была реализована».

«Я сейчас не буду давать оценки причинам (по которым не была реализована программа – УНИАН), но я сделаю все, чтобы в 2007 году, максимум 2008, этот вопрос был закрыт раз и навсегда», - отметил Н.ШУФРИЧ.

Он напомнил, что на сегодня задание относительно утилизации боеприпасов возложено на Министерство оборони и МЧС. По мнению Н.ШУФРИЧА, сегодня должна произойти координация действий этих двух ведомств. При этом вопрос «сферы ответственности должен отойти на второй план».

Относительно финансирования программы утилизации боеприпасов в Новобогдановке Н.ШУФРИЧ сообщил, что предложение Министерства обороны, которое было рассмотрено прошлым руководством МЧС, было отклонено, и была разработана своя программа, реализация которой требует в два раза меньше средств, чем предложения Минобороны. В новой программе финансирование предусмотрено на уровне 40 млн. грн. против 90 млн. грн., которое предлагало Минобороны.

«Я думаю, что сегодня желательно минимальными финансовыми усилиями, но активно решить этот вопрос. Мы должны активизировать действия относительно проблемы Новобогдановки, безусловно, с учетом мнения местных жителей и местных органов власти», - подчеркнул Н.ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, представляя в МЧС нового руководителя ведомства Н.ШУФРИЧА, пожелает министерству не допускать катастроф, подобных новобогдановской.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, необходима координация деятельности МЧС с другими органами центральной власти, а новый министр должен работать над дальнейшим усовершенствованием работы министерства.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ призвал Н.ШУФРИЧА вместе с министром обороны Анатолием ГРИЦЕНКО «отработать такую модель отношений, которая бы не допускала подобных случаев».

В свою очередь А.ГРИЦЕНКО сегодня также выразил мнеие, что все функции по ликвидации последствий взрывов боеприпасов в Новобогдановке должны быть переведены на МЧС. «Я вижу один путь решения - на базе Новобогдановки должен быть один ответственный, один хозяин, потому что то, что делалось с 2004 года, когда фактически работы на технической территории выполняли специалисты МЧС, а внешнюю охрану обеспечивали то внутренние войска, то Минобороны, - эта двойная подчиненность абсолютно не работает на пользу», - сказал А.ГРИЦЕНКО. «Логично, что это будет МЧС», - добавил он.