В Умани умер избитый во время паломничества хасидов милиционер

В больнице милиционеру сделали несколько операций, но спасти милиционеру жизнь не удалось.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников близких к официальным, милиционер прибыл в Умань в составе сводного отряда милиции УМВД в Черкасской области для охраны общественного порядка на время празднований иудейского нового года Рош-га -Шана.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 сентября милиционера с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в Уманскую городскую больницу. Он в то время находился вне службы, без табельного огнестрельного оружия. По факту избиения милиционера следственным отделом Уманского горотдела милиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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На следующий день правоохранители задержали 46-летнего жителя Умани, которого подозревают в нанесении работнику милиции телесных повреждений, и ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.