Стоимость ремонта дороги в Ривненской области завысили на 12 миллионов - СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что на протяжении 2009-2010 годов, во время выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги государственного значения в Ривненской области, должностными лицами иностранных подрядных строительных организаций в платежные сертификаты внесены недостоверные данные о фактической стоимости выполненных работ.

По инициативе СБУ специалистами одного из столичных научно-исследовательских институтов проведено соответствующее экспертное исследование, в результате которого выяснено, что подрядными строительными организациями была завышена стоимость выполненных работ, чем нанесен ущерб государству на общую сумму около 12 млн грн.

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По этому факту по материалам УСБУ в Ривненской области управлением МВД Украины в Ривненской области открыто уголовное производство по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.