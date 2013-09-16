На Полтавщине горит завод: огонь охватил около 800 квадратных метров

Огонь удалось локализовать и тушение до сих пор продолжается, сообщает РИА Новости со ссылкой на госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"В 6.30 пожар локализован, ликвидация продолжается. К тушению пожара привлечены девять отделений госслужбы по ЧС. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

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Огонь вспыхнул в 2.40 в одноэтажном здании цеха по изготовлению колесных пар. В результате пожара уничтожена кровля цеха на площади около 800 квадратных метров. Пожарные не допустили распространение огня на другие цеха завода. Жертв и пострадавших нет.