Цена газа для Беларуси может вырасти до $ 175 за тысячу кубов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, отвечая на вопрос, будут ли повышены цены на газ для белорусских потребителей на фоне роста мировых цен на энергоносители.

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«Вы знаете, что мы получаем газ по очень конкурентным ценам. За прошлый год средняя цена сложилась на уровне 165,6 долл., сегодня чуть ниже. С учетом роста цен на нефть (а ценовая формула по поставкам газа в Беларусь привязана к мировым ценам, котировкам) безусловно некий подъем будет, но очень незначительный», - отметил Семашко.

По его словам, цена за 1 тыс. куб м газа для Беларуси в 2014 году может составить 175 долл.

Справка УНИАН. В конце ноября 2011 года «Газпром» купил 50% акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд долларов, доведя свою долю в предприятии до 100%. При этом компания «Белтрансгаз» была переименована в «Газпром трансгаз Беларусь». Взамен Беларусь получила скидку на газ и подписала контракт на поставки газа в 2012-2014 годах. Среднегодовая цена газа в 2012 году составляла для Беларуси 165,6 долл. за тысячу кубометров.