Украинцам массово задерживают выплату пособий - СМИ

Выплаты по некоторым статьям опаздывают на полтора-два месяца, сообщает Сегодня, в редакцию которой на это жалуется много читателей.

«Я ушла в декретный отпуск 15 июля, сдала документы, но до сих пор ничего не получила! В Соломенском отделении Фонда в Киеве мне сказали, что казначейство не перечисляет. Говорят, таких как я, только по Киеву — около 70 тыс. чел., и денег на всех не хватает», - рассказала преподаватель Национального авиауниверситета Анастасия.

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«Да, задержка по больничным около двух месяцев. В Фонде говорят, что Госказначейство не перечисляет им денег», - подтвердила и бухгалтер по зарплате крупного холдинга Галина Николаева. В Соломенском отделении Фонда утверждают, что документы в казначейство отправляют вовремя (в течение 3-5 дней), а денег ждут намного дольше.

Задерживают выплату и по заявкам Фонда по безработице.

«Вопросы с соцвыплатами находятся на контроле у министра, все начальники департаментов отвечают лично, чтобы не было проволочек с документами», - заверил пресс-секретарь министра соцполитики Павел Кучер.

Как объяснили изданию в Госказначействе, в первую очередь денежным ресурсом обеспечиваются защищенные статьи бюджета (зарплаты бюджетникам, выплата пенсий и льгот). Поскольку больничные и пособия к ним не относятся, их выплачивают по мере поступления средств.

"Если есть большие задержки, то в каждом конкретном случае надо разбираться", - сообщили в пресс-службе Госказначейства.