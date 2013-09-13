В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, днем 14 и 15 сентября местами на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, ветер юго-западный и западный скоростью до 20 метров в секунду.

Во время грозы спасатели призывают избегать открытой местности и возвышенностей, не находиться под отдельно стоящими деревьями, электроопорами, вблизи металлических конструкций, не купаться в море.

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Как сообщал УНИАН, в Крыму в результате 6-балльного шторма в районе пляжа пансионата «Дубна» на набережной Профессорского уголка г. Алушта произошло разрушение берегоукрепляющей стены и части дорожного полотна, в результате чего происходит постоянное вымывание грунта из-под дорожного полотна.