По Крыму объявлено штормовое предупреждение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе спасательного ведомства, днем 3 сентября и в течении суток 4 сентября в Крыму ожидаются сильные дожди и грозы.

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Также в среду возможны шквалы. Скорость северо-западного ветра будет достигать 20 метров в секунду.

В ГСЧС напоминают: при сильном ветре не следует стоять возле линий электропередач, ветхих строений и сухих деревьев.