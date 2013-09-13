Водителю, перевернувшему автобус с 35 пассажирами в Мариуполе, вынесли приговор

Как сообщили в пресс-службе Мариупольского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области, горе-водителя приговорили к 6 месяцам ареста с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

«В суде обвиняемый вину свою признал полностью и пояснил, что опрокидывание транспортного средства произошло из-за того, что он увидел на проезжей части пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу и начал тормозить, пытаясь избежать наезда на пожилую женщину. Однако не смог своевременно остановиться, поскольку не выбрал надлежащую скорость движения, в результате чего автобус перевернулся», - пояснили правоохранители, сообщает Сегодня.

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Как сообщал УНИАН, что 30 апреля на площади Кирова в Жовтневом районе Мариуполя произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки. Водитель такси следовал по улице Октябрьской, где на пересечении с проспектом Металлургов осуществлял поворот на лево. При выполнении маневра автобус перевернулся на бок. В это время в салоне находились 35 пассажиров, 24 из которых получили легкие травмы, а 5 мариупольцев оказались на больничной койке с телесными повреждениями средней степени тяжести.