На Николаевщине у осужденных в колонии изъято 108 запрещённых предметов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Николаевской области, обыск осужденных в Ольшанской колонии с привлечением сводного отряда групп быстрого реагирования исправительных колоний области был проведен вчера, 12 сентября.

«В результате проведенных обысков было изъято 108 запрещённых предметов, среди которых – 4 мобильных телефона, 8 зарядных устройств к ним, а также 10 колюще-режущих предметов», - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в Управлении ГПтС, с целью достижения и поддержания высокого уровня боевой готовности на случай осложнения оперативной обстановки в Ольшанской колонии силами сводного отряда групп быстрого реагирования исправительных учреждений Николаевской области в этот день были также проведены тактико-специальные учения по ликвидации массовых беспорядков осужденных.

«Во время проведения учений осужденные колонии не привлекались», - отмечается в сообщении.