Ко Дню города в Днепропетровске построят «Дом мечты»
16:33, 13 сентября 2013Общество
893 0Реклама на сайте
Празднование Дня города в Днепропетровске пройдет при участии компании LG Electronics, которая построит на главной улице «Дом мечты».
В двухэтажном выставочном павильоне будут представлены уникальные дизайнерские холодильники, экономичные стиральные машины и многофункциональные микроволновые печи. Любителей инновационных гаджетов порадует возможность познакомиться с новым флагманским смартфоном LG Optimus G Pro. Ценители кино смогут оценить качество картинки дисплеев LG. Эффект погружения обеспечат 84-дюймовый 3D-телевизор с разрешением ULTRA HD и уникальный 9,1 канальный домашний кинотеатр с купольным объёмным звуком.
Жители Днепропетровска смогут посетить «Дом мечты» с 13 по 15 сентября с 11:00 до 22:00. Всех посетителей ждет приятный сюрприз – возможность приобрести технику LG со скидкой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter