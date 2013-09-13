Ко Дню города в Днепропетровске построят «Дом мечты»

В двухэтажном выставочном павильоне будут представлены уникальные дизайнерские холодильники, экономичные стиральные машины и многофункциональные микроволновые печи. Любителей инновационных гаджетов порадует возможность познакомиться с новым флагманским смартфоном LG Optimus G Pro. Ценители кино смогут оценить качество картинки дисплеев LG. Эффект погружения обеспечат 84-дюймовый 3D-телевизор с разрешением ULTRA HD и уникальный 9,1 канальный домашний кинотеатр с купольным объёмным звуком.

Жители Днепропетровска смогут посетить «Дом мечты» с 13 по 15 сентября с 11:00 до 22:00. Всех посетителей ждет приятный сюрприз – возможность приобрести технику LG со скидкой.