В Индии решили повесить четырех участников резонансного изнасилования

Судья заявил, что случай насильников — «редчайший из преступлений редкой категории», и поэтому они заслуживают такого приговора, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Теперь их ожидает казнь через повешение. Как передает NRTV, отец убитой девушки от лица всей семьи заявил: «Мы счастливы. Справедливость восторжествовала».

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Четверо насильников были признаны виновными по всем пунктам обвинения, включая изнасилование и убийство, еще 10 сентября. В ходе процесса они так и не дали признательных показаний.

Всего в изнасиловании принимали участие шесть мужчин. Один из них, бывший на момент преступления несовершеннолетним, в августе был приговорен к максимальному наказанию для лиц этой возрастной категории — трем годам заключения. В марте еще один соучастник преступления был найден повешенным в тюрьме.

Резонансное преступление произошло в декабре 2012 года в Дели. Молодую девушку, которая со своим другом ехала домой, жестоко изнасиловали прямо в автобусе, после чего выбросили на обочину. Она скончалась от полученных травм спустя несколько недель. Преступление из-за своей жестокости привело к массовым протестам и беспорядкам в Индии. В результате правительство вынуждено было ужесточить наказание за изнасилования: теперь за такие преступления суд может приговорить к смертной казни.