Каждый четвертый мужчина в южной Азии признал себя насильником

В большинстве случаев жертвами изнасилования становятся женщины, с которыми насильник состоит в отношениях, однако в одном случае из десяти сексуальному насилию подвергается незнакомая женщина или девушка.

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При этом половина мужчин, сознавшихся в совершении этого преступления, заявили, что делали это как минимум дважды, сообщает Lenta.ru.

Исследователи изучили и мотивы мужчин, совершающих изнасилование. Три четверти насильников заявили, что просто «имеют право» на удовлетворение своих желаний. Вторым по популярности был ответ «ради удовольствия, со скуки». Третьим — «в качестве наказания». Четвертым — «из-за действия алкоголя».

Составители доклада также отмечают, что более половины сознавшихся в изнасилованиях впервые шли на это преступление в подростковом возрасте. По мнению специалистов, в этой связи соответствующим службам и организациям необходимо обратить повышенное внимание на работу с подростками.

На распространенность изнасилований в обществе большое влияние оказывают такие факторы, как социально-экономическая и политическая стабильность, уровень жизни, образования и культуры опрашиваемых.

Авторы исследования опросили 10 тысяч мужчин из Папуа Новой Гвинеи, Индонезии, Китая, Камбоджи, Шри-Ланки и Бангладеш. Опрос проводился анонимно: респондента оставляли одного в комнате с электронным планшетом, на экране которого тот расставлял соответствующие отметки.