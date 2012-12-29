Умерла 23-летняя жертва резонансного изнасилования в Дели

Об этом сообщает украинская служба ВВС.

23-летнюю женщину перевезли в Сингапур в четверг после того, как она перенесла три операции в больнице Дели. Инцидент вызвал в Индии громкие протесты, в ходе которых погиб один полицейский.

После того, как известие о смерти студентки распространилось в социальных сетях, полиция оцепила большие части центрального Дели и призвала граждан к спокойствию.

Корреспондент ВВС Санджой Маджумдер сообщил в микроблоге, что центр Дели напоминает крепость. На улицах находится много полицейских и бойцов спецназа.

В результате нападения, произошедшего 16 декабря, шестеро мужчин были арестованы, а двое полицейских - отстранены от службы.

Как сообщали СМИ, изнасилование произошло в автобусе, которым 23-летняя жертва и ее друг хотели доехать из делийского района Мунирка в район Дварка на юго-западе столицы. Полиция говорит, что женщину насиловали в течение почти часа. Ее и ее спутника избили железными прутьями и выбросили из автобуса на ходу.