Треть европейцев может оказаться за чертой бедности до 2025 года - исследование

Об этом говорится в исследовании международной благотворительной организации Oxfam, которым владеет УНИАН.

Эксперты организации назвали неэффективными методы борьбы с кризисом, которая возникла в конце 2008 года, отмечая, что эта политика привела лишь к увеличению количества бедных и неравенству между богатыми и бедными европейцами.

"Если все оставить без изменений, то политика ограничения расходов может привести к тому, что до 2025 года бедными станут еще от 15 до 25 млн европейцев", - отмечает организация.

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По ее оценкам, количество людей, которые окажутся за чертой бедности, может в таком случае вырасти на европейском континенте даже до 146 млн.

Эксперты напомнили, что на выкуп «плохих» активов банков, для того чтобы улучшить их балансы, было потрачено 4,5 триллиона евро, отметив, что это не привело к достижению желаемой цели, в частности, ускорению роста европейской экономики.

"Единственные, кто выиграл на экономии, - это самые богатые 10% европейцев, которые смогли увеличить свои состояния. Греция, Ирландия, Италия, Португалия, Испания и Великобритания - государства, где наиболее активно внедрялась такая политика - вскоре станут государствами с наибольшим неравенством в доходах между самыми богатыми и самыми бедными", - отмечает глава офиса организации в Евросоюзе Наталия Алонсо.

"Например, разница между богатыми и бедными в Великобритании и Испании может стать такой же, как в Южном Судане или Парагвае", - сказала она.

Oxfam также сообщила, что есть альтернативные программам экономии методы борьбы с экономическим кризисом, отметив, что восстановление уровня жизни европейцев до того, который был в 2008 году, может занять 25 лет.

Как сообщал УНИАН, украинцы заняли первое место в мире по количеству легальных мигрантов в ЕС. Согласно данным Европейской Комиссии, в 2011 году гражданам Украины было выдано 204 тыс. видов на жительство в ЕС, гражданам США - 189 тыс., Индии - 179 тыс., Китая - 153 тыс. и Марокко - 120 тыс.

Украинцы традиционно чаще всего работают в сфере строительства и помогают ухаживать за пожилыми людьми, где, как правило, местные жители неохотно работают из-за сравнительно низких заработков и меньшего престижа работы.

Справка УНИАН. Oxfam - международная конфедерация из 17 организаций, которые работают в более чем 90 странах и задачей которых является преодоление социальной несправедливости и бедности.