ЕС намерен отменить плату за роуминг

Еврокомиссия представила своё предложение об общей зоне мобильного рынка ЕС, в котором, в частности, предлагается ликвидировать плату за роуминг.

Сейчас телеоператоры обычно берут дополнительную плату за звонки в какую-либо другую страну ЕС, сделанные как по обычному, так и по мобильному телефону, передает Yle.fi.

Комиссия предлагает установить потолок цен за мобильные звонки: цена за мобильные звонки внутри Евросоюза не может превышать 0,19 евро за минуту (+ НДС).

Комиссия также внесла предложение о том, что цена за звонок по обычному телефону в другую страну ЕС не может превышать цены за междугородний звонок внутри страны. То есть, звонок по обычному телефону из Хельсинки в Бельгию или в Рованиеми будет стоить одинаково.

Если предложение будет принято, то цены на звонки в Евросоюзе значительно снизятся. Для претворения в жизнь предложение Еврокомиссии должны одобрить Совет Европы и Европарламент.