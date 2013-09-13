ЕС намерен отменить плату за роуминг

10:20, 13 сентября 2013
Общество
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Входящие звонки по мобильным телефонам на территории Евросоюза могут стать бесплатными уже следующим летом. 

Цена за мобильные звонки внутри Евросоюза не может превышать 0,19 евро за минуту

Еврокомиссия представила своё предложение об общей зоне мобильного рынка ЕС, в котором, в частности, предлагается ликвидировать плату за роуминг.

Сейчас телеоператоры обычно берут дополнительную плату за звонки в какую-либо другую страну ЕС, сделанные как по обычному, так и по мобильному телефону, передает Yle.fi.

Комиссия предлагает установить потолок цен за мобильные звонки: цена за мобильные звонки внутри Евросоюза не может превышать 0,19 евро за минуту (+ НДС).

Комиссия также внесла предложение о том, что цена за звонок по обычному телефону в другую страну ЕС не может превышать цены за междугородний звонок внутри страны. То есть, звонок по обычному телефону из Хельсинки в Бельгию или в Рованиеми будет стоить одинаково.

Если предложение будет принято, то цены на звонки в Евросоюзе значительно снизятся. Для претворения в жизнь предложение Еврокомиссии должны одобрить Совет Европы и Европарламент.

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