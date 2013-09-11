Сегодня отмечают день Усекновения главы Иоанна Крестителя (Головосек)

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины (РИСУ), верующие в этот день соблюдают строгий пост.

О мученической смерти Иоанна Предтечи детально рассказывается в Евангелии от Марка. Иван Креститель осуждал царя Ирода за то, что тот жил с женой своего родного брата – Иродиадой. Следовательно, женщина захотела отомстить Иоанну и таким образом скрыть свой позорный поступок. Однажды, когда Ирод праздновал свой день рождения, для него танцевала танец дочь Иродиады – Саломея. Этот танец очень понравился Ироду и он пообещал девушке, что исполнит любое ее желание. Девушка, по подстрекательству матери, попросила отсечь Ивану Крестителю голову. Ирод не отказал, и голова Иоанна была отсечена.

По теме: Сегодня празднуют Успение Пресвятой Богородицы (первая Пречистая)

По преданию, Иродиада закопала его голову в нечистом месте. Но Иоанна, жена Иродового домоправителя Хузы, похоронила голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Оливной. Тело Иоанна Крестителя взяли той же ночи его ученики и похоронили в Севастии, там, где произошло преступление.

В 362 году по приказу императора Юлиана Отступника язычники откопали могилу Иоанна Крестителя и пытались сжечь его останки, и христианам удалось выкупить часть и переправить в Александрию.

Усекновение главы Иоанна Крестителя, которого еще называют Предтечей, по преданию, произошло в 32 году после Рождества Христова, и точная дата этого события неизвестна. В соответствии с одной из распространенных версий 11 сентября (29 августа по новому стилю) это событие начали впервые поминать в Александрийской Церкви в противовес празднованию Александрийского нового года, начало которого приходилось на этот день. И в Армении упоминание об усекновении главы Предтечи установили в этот день, поскольку там также он был первым днем новолетия.

Согласно преданию, поминать день усекновения главы Предтечи Господнего Иоанна начали еще его ученики. Но традиция окончательно сформировались в V в.

Память об Иоанне Крестителя или Иоанне Предтече в восточной литургической традиции занимает особое место.

Канон на Усекновение главы Иоанна Крестителя, который помещен в современных богослужебных книгах, составлял преподобный Андрей Критский, который также является автором известного покаянного Большого канона.

В Украине считается, что в этот день нельзя есть ничего круглого или красного, нельзя ничего резать или брать в руки режущие предметы.