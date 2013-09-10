Британский эксперт объяснил, почему РФ запугивает Украину валютным кризисом

Об этом телеканалу БТБ заявил содиректор Центра европейских исследований Астонского университета (Великобритания) доктор Натаниэль Копси, комментируя прогноз "Сбербанка России" о том, что вероятность валютного кризиса в Украине в период с июля 2013 по июль 2014 г. доходит до 82%.

"Эти действия являются частью более широкой программы со стороны России, которую мы называем запугиванием или принуждением", - отметил он, сообщает РБК-Украина.

Эксперт заметил, что эта политика не ограничивается только Украиной. Так, по его словам, на прошлой неделе подобное случилось и с Молдовой.

"Российский чиновник в ходе визита в эту страну спрогнозировал, что через две недели в Молдове может стать очень холодно, намекая на то, что поставки энергоресурсов в Молдову могут приостановить", - добавил Копси.

Финансист убежден, что такие действия со стороны России достаточно широко известны.

По его мнению, они направлены на то, чтобы запугать некоторые страны Восточной Европы и помешать подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС после саммита в Вильнюсе.

"Однако я хочу напомнить, что подобная ситуация уже была несколько лет назад, перед расширением НАТО в центрально-европейских странах, особенно в странах Прибалтики - Латвии, Литве и Эстонии. Угрозы тогда были довольно похожими, но на самом деле, в результате ничего не случилось. И, на мой взгляд, в Украине все будет происходить по подобному сценарию", - считает он.