Хасиды массово выезжают из Умани в Киев, Одессу и Винницу

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Уманского горотдела УМВД в Черкасской области, по состоянию на утро 9 сентября из Умани уехали уже более 20 тысяч хасидов. Они отъезжают автобусами и автомобилями в аэропорты Киева, Одессы и Винницы. Ожидается, что основное большинство паломников-хасидов покинут Умань до 11 сентября.

В милиции также сообщили, что во время празднования иудейского нового года 15 хасидов-паломников потеряли загранпаспорта. 20 человек обратились в консульский отдел Израиля из-за потери паспортов и документов. В период паломничества хасидов в Умани работал консульский отдел департамента МИД Израиля.

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Как сообщал УНИАН, в Умань Черкасской области в этом году на празднование иудейского нового года Рош-га-Шана приехало рекордное количество хасидов – около 30 тыс. паломников. В этом году новый год хасиды праздновали с 4 на 5 сентября. Охрану общественного порядка в Умани на время паломничества обеспечивают 429 милиционеров УМВД в Черкасской области, 12 израильских полицейских и 89 сотрудников ГСЧС, в том числе водолазы, химики, пиротехники.

Справка УНИАН. Основатель брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.