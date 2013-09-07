В Умани хасиды затопили госучреждение, забив канализацию мусором

Как стало известно корреспонденту УНИАН с источников близких к официальным, в этой многоэтажке паломники-хасиды снимают довольно много квартир на время паломничества. Хасиды забили домовую канализацию салфетками, одноразовой посудой, пищевыми отходами и другим мусором. Из-за засорения канализации сточные воды вылились в полуподвальные помещения госучреждений. Помещения уже тщательным образом убрали и продезинфицировали, но остался едкий запах. Сейчас устанавливается размер нанесенного ущерба.

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Как сообщал УНИАН, в Умань Черкасской области в этом году на празднование иудейского нового года Рош-га-Шана приехало рекордное количество хасидов – более 27 тысяч. В этом году новый год хасиды праздновали с 4 на 5 сентября. Охрану общественного порядка в Умани на время паломничества обеспечивают 429 милиционеров, 12 израильских полицейских и 89 сотрудников ГСЧС, в том числе водолазы, химики, пиротехники.

Справка УНИАН. Основатель брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из самих почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.