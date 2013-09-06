Эксперты: «Сбербанк России» погорячился с прогнозом об обвале гривны

Тенденция к укреплению гривны наблюдается сейчас по фьючерсным контрактам на гривну на зарубежных финансовых рынках, поэтому никаких оснований для обвала гривны нет. Так эксперты прокомментировали информацию, распространенную «Сбербанком России» о вероятном обвале украинской национальной валюты.

В то же время, аналитики обращают внимание, что данное заявление последовало за торговым конфликтом между Украиной и Россией, поэтому склонны рассматривать данную информацию лишь как отголосок политического противостояния Киева и Москвы и обыкновенную информационную провокацию.

«Почему они захотели взять это мнение именно сейчас? Они поставили по степени проблемности на первое место Украину, на второе место Беларусь, а у Казахстана все хорошо. На самом деле это выглядит как элемент «дружба или не дружба». Вот Украина с Россией дружит менее всего — поэтому первое место. С Беларусью тоже проблемы — значит им тоже прогнозируем кризис. С Казахстаном пока проблем нет — значит все хорошо», — поясняет Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times».

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, также считает очевидной политическую составляющую в прогнозе «Сбербанка России» об обвале гривны.

«Это выдумка, — написал эксперт в одной из социальных сетей, — я понимаю, что сейчас мы с Россией на ножах, поэтому такой уважаемый банк пишет заведомую ложь. Что поделаешь. Нужно так писать. Самое смешное, что это пишут люди, которые по логике должны быть заинтересованы в стабильности и тишине, а не в хаосе и панике».

В то же время Эрик Найман отметил, что сама методология оценки риска девальвации гривны некорректна. А это, по мнению аналитика, является очевидным свидетельством того, что метод исследования умышленно «подгоняли» под заранее определенный результат.

«Аналитики Сбербанка взяли некую гипотезу некоего западного ученого и ее применили для своих прогнозов. Модель выглядит как искусственно подстроенная под то, чтобы запугать Украину и подтолкнуть ее каким-то бочком к таможенному пространству», — заявил эксперт.

В то же время Найман обращает внимание, что прогноз «Сбербанка России» об обвале гривны не оказал никакого влияния на рынок.

«Реальные цифры — это реальный рынок. Есть межбанковский валютный рынок Украины, есть рынок форвардов в Лондоне и есть рынок фьючерсных контрактов гривна-доллар в Москве. На всех этих трех рынках новость Сбербанка не оказала никакого влияния. Гривна на всех трех рынках показывает планомерное укрепление, если смотрим в будущее. Там люди ставят конкретные деньги и отвечают не какими-то гипотезами, а конкретными деньгами», — сказал аналитик.

СПРАВКА:

Согласно методике, которой руководствовался «Сбербанк России», валютным кризисом называется отклонение курса национальной валюты более чем на два процента. Если следовать логике аналитиков, то сама Россия пребывает в состоянии постоянного валютного кризиса. Согласно расчетам «Сбербанка России», дневное стандартное отклонение (в % к среднему курсу в 2012 году) украинской гривны составило 0,6%, казахстанского тенге 0,7%, а белорусского рубля 2%. В этом же аналитическом отчете приводится информация о том, что дневное стандартное отклонение российского рубля оказалось равным 3,7%.