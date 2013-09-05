Договор с ЕС позитивно повлияет на гривню - экономист

В дальнейшем позитивное влияние на позиции гривни будет оказывать подписание соглашения об ассоциации с ЕС, которое укрепит экономику Украины — сказал в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ Паата Шешелидзе, грузинский экономист.

«Снижение спроса на валюту — очень положительное явление для вашей страны. Это доказывает, что у населения и инвесторов появился интерес к экономике, она будет улучшаться. Динамика роста гривневых депозитов — это один из наилучших показателей, который может быть использован для оценки ситуации в экономике. Она может еще вырасти. Потому что Украина скоро заключит договор с Европейским союзом, таким образом, она будет становиться очень привлекательным центром, центральной в группе с большими ресурсами, с большим населением и перспективой торговать с другими странами СНГ», — пояснил Шешелидзе.

Эксперт добавил, что в значительной степени росту доверия к гривне содействует укрепление доверия к экономической политике властей.

«Есть доверие к локальной валюте. Это значит, что есть доверие к политике, центральному банку, видно, что налаживаются отношения между властями и частным сектором потому, что появился интерес к локальной валюте. Это тоже положительно. Хотя, я считаю, что вообще любая валюта, гривня или лари, будут оцениваться выше и считаться надежнее, если они будут подкреплены золотыми запасами», — сказал эксперт.

По данным Национального банка Украины, объемы депозитов в гривне за семь месяцев 2013 года выросли на 25,4% и превысили отметку 230 млрд грн. Регулятор также обращает внимание на рост удельного веса долгосрочных депозитов. Их доля увеличилась на 4,5, превысив 39% депозитного портфеля банков.