В страшном ДТП на Кировоградщине погибли два человека (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС области, возле с. Мечиславка Ульяновского района водитель автомобиля «Mercedes ML 230», 1971 года рождения, гражданин Российской Федерации, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет с дальнейшим переворачиванием автомобиля.

В результате происшествия погиб пассажир, 1963 г.р, водитель и еще один пассажир 1960 г. р. в тяжелом состоянии госпитализированы реанимационное отделение Ульяновской ЦРБ. В этот же день водитель от полученных травм умер.