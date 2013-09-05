В страшном ДТП на Кировоградщине погибли два человека (фото)

13:30, 05 сентября 2013
Общество
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В среду, 4 сентября, в Кировоградской области в ДТП погибли два человека, среди них гражданин Российской Федерации.

дтп кіровоград / Фото : 0522.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС области, возле с. Мечиславка Ульяновского района водитель автомобиля «Mercedes ML 230», 1971 года рождения, гражданин Российской Федерации, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет с дальнейшим переворачиванием автомобиля.

Фото : 0522.ua

В результате происшествия погиб пассажир, 1963 г.р, водитель и еще один пассажир 1960 г. р. в тяжелом состоянии госпитализированы реанимационное отделение Ульяновской ЦРБ. В этот же день водитель от полученных травм умер.

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